11 Septiembre 2019 04:10:00

Ya tiene candidato

Al parecer la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Coahuila ya tiene candidato para la contienda interna de finales de febrero o principios de marzo para renovar la Sección V, todavía a cargo de José Luis Ponce Grimaldo.



A más de un profesor puso de nervios la reunión de este martes entre Carlos Ariel Moreira Valdés y su alfil Roberto Carlos Herrera, actualmente a cargo de la Secretaría de Pensiones y vínculo magisterial con la delegación del ISSSTE.



Moreira tiene un pie en la V y otro en la 38, no cabe duda, y de acuerdo con los enterados perfila de nuevo a Herrera, quien hace tres años también compitió pero no se le hizo llegar a la Secretaría general aún y con el padrinazgo.



Para no dejar lugar a dudas de que Herrera es el candidato de la cúpula, en la reunión también estuvo Blas Mario Montoya, quien más a fuerza que de ganas dejó a Ponce la estafeta de la Sección V.



Magistrada dice adiós

Este miércoles hay sesión plenaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por lo tanto se van a reunir en Saltillo los magistrados de esta capital y los de la Sala Regional Torreón. Esto no es novedad, es asunto de cada semana, pero esta vez en el encuentro se confirmará la salida de una magistrada.



¡Calma! No se trata de la presidenta del TSJE, Miriam Cárdenas, como se ha especulado, sino de Alma Leticia Gómez López, a quien el próximo domingo 15 se llega la fecha de jubilación.



La todavía integrante de la Sala Civil y Familiar del TSJE está en el cargo desde diciembre de 2015, pero su carrera en el servicio público inició hace 30 años, 29 de ellos en el Poder Judicial; antes fue jueza familiar y también secretaria de acuerdo y trámite. ¡Muy jóvenes se jubilan los magistrados en Coahuila! Por lo general.



Se buscan magistrados

La salida de la magistrada Alma Leticia Gómez López, “Teté” para sus fans, dejará la tercera plaza acéfala en el Pleno del Poder Judicial. No hace mucho, Jesús Gerardo Sotomayor Garza también se fue por jubilación, aunque a los malpensados no se les quita la idea de que su salida más bien estuvo relacionada con el mega fraude con los contratos de créditos del Infonavit.



La otra magistratura sin titular es la que dejó, también en la Sala Regional, César Saucedo Flores, quien a su vez el año pasado pidió su cambio a Saltillo en relevo de Adrián González Hernández, el exjuez de la megadeuda, otro con retiro por

jubilación.



Por cierto, en el Poder Judicial del Estado las cuestiones de informática no necesariamente están en el catálogo de prioridad. Sotomayor se fue hace más de un mes y todavía aparece en el organigrama. ¡Qué miedo!



Está en problemas

El que está en problemas es Arnoldo Solís Covarrubias, para más señas exdirector del Instituto Tecnológico de Saltillo. Terminó la primera etapa de la auditoría interna, que ordenó la nueva titular, María Gloria Hinojosa Ruiz, y no le fue bien. Hay denuncias interpuestas y la Secretaría de la Función Pública anda tras de sus pasos.



A Solís Covarrubias se le acusa de varias travesuras financieras y por lo visto de nada le sirvió acercarse a la cuarta transformación en busca de refugio. Veremos en qué paran las indagatorias.



Hay de todo

Como lo anticipó El Marqués, fueron 17 los aspirantes a la plaza de integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, disponible dentro de un mes. En la lista de aspirantes hay perfiles conocidos, como el de Miguel Monroy Robles, director de Coparmex Coahuila Sureste, quien va por su segundo intento de llegar al cargo.



Hay varios contadores públicos, como el profesor Narciso Caballero y Abraham Narváez Arellano; está Mauricio Díaz, quien en la última contienda por la gubernatura representó a Javier Guerrero García ante el Instituto Electoral. En la pasada Administración estatal, Díaz terminó mal en la Secretaría de Infraestructura, cuando la titular era la tristemente célebre “Marucha”, para más señas María Esther Monsiváis Guajardo.



Otro aspirante es el economista Ricardo Sánchez Arriaga y el comunicador Guillermo Flores, quien presume amistades en el Sistema Estatal Anticorrupción y anticipó que de llegar, renunciaría a los 105 mil pesos de dieta mensual.



Defendió el punto

Reyes Flores Hurtado defendió el punto ante señalamientos de recortes presupuestales para municipios de Coahuila. Según el superdelegado, hay asignaciones importantes a Salud y Seguridad Pública que se deben considerar.



Citó por ejemplo la presencia de la Guardia Nacional y la terminación de proyectos como la clínica del ISSSTE en Piedras Negras, la del IMSS en Acuña y la clínica especializada en la atención de cán-cer de mama, en Saltillo. Sólo no ve, el que no tiene ojos, señala el representante de la 4T en el estado. ¿Será?