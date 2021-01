30 Enero 2021 04:04:00

La inmoralidad hecha Metrobús

El 17 de noviembre de 2016 pasó a la historia por ser el inicio de los trabajos del metrobús de la ruta troncal que abarca la carretera Torreón-Matamoros y el bulevar Revolución, sin embargo desde el inicio de esta obra, que corre a cargo del Gobierno del Estado priista, hubo polémica. Primero por la protesta de los concesionarios de las rutas de los camiones urbanos que manifestaron su inconformidad por la falta de diálogo y modelo de negocio sobre el proyecto y segundo, ya en 2017 por el retiro del monumento al Torreón, que desde los años 70 daba la bienvenida a todas aquellas personas que llegaban por la entrada de Gómez Palacio; su remoción obedeció a la construcción de la Estación Nazas del mismo fallido proyecto. Dicha estación hoy es un elefante blanco.



Pero eso no es todo, el 3 de octubre del 2018, colapsó uno de los muros del paso a desnivel construido en el bulevar Torreón-Matamoros entre Francisco Sarabia y Rodríguez Triana, para el proyecto del Metrobús. Los responsables no aceptaron la pifia y mala calidad de la obra y optaron por echar la culpa a la humedad general de tuberías y drenajes. Posteriormente, el paradero de la obra del Metrobús se desplomó durante la tarde del 28 de mayo de 2019, dejando a dos trabajadores lesionados cuando cayó la estructura sobre ellos. Esta, de mala calidad, estaba en construcción en el bulevar Revolución, exactamente frente a la Unidad Deportiva.



Sin embargo, lo antes mencionado no es lo mas grave, al día de hoy esta obra presenta un atraso enorme de acuerdo a los planes y cronograma original y a la fecha absolutamente nadie a dado un plazo definitivo para la conclusión del proyecto, por el contrario, se la han pasado estableciendo prórrogas y “charras sacadas de la manga”, por diversos motivos, ¿la última? adivinó: la pandemia del coronavirus; porque se supondría, a palabras del gobernador Riquelme Solís, que el Metrobús Laguna en Coahuila estaría en operación a más tardar en febrero del 2020, incluso entonces afirmó que estaban en tiempo y forma de concluir el modelo de negocios. Falso.



Para mí, se supondría, que existió en algún momento del proyecto una planeación profesionalmente realizada, con responsables de obra, controles de calidad, etapas y metas que debieron cumplirse. Esta serie de atrasos son contrarios a toda lógica, pero ademas perjudiciales. Cierto es que pueden existir situaciones imprevistas en una obra, y que todos lo podemos entender; pero para nada es normal que estos “imprevistos” sean constantes, y que acumulen ya años de retraso.



La demora y el cinismo de las autoridades estatales en el letargo de la entrega de este putrefacto proyecto del Gobierno del PRI, genera diversas afectaciones, que van desde el entorpecimiento vial de la zona hasta la afectación al comercio organizado; además de lo grave que supone no tener una planeación definitiva del transporte público y mantener en incertidumbre a los concesionarios.



Así pues, estamos ante una magistral demostración de inmoralidad. Con una inversión de mil 500 millones de pesos, el Metrobús Laguna quedará para la posterioridad como una burla por parte del Gobierno estatal a la inteligencia de todas y todos los laguneros.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Fue diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.