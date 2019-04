02 Abril 2019 04:06:00

¿Para qué?

Que se preparen los “chairocañones” y que apunten a este humilde espacio de opinión.



Ahí les va: una cosa es abrazar con esperanza que Andrés Manuel logre atender las causas de la pobreza, la injusticia social, la desigualdad y la inseguridad, que tanto daño le han hecho al país; aplaudir el combate frontal a la corrupción de la que hizo gala, hasta el exceso, especialmente la última Administración priista, pero otra cosa, es aceptar como un incondicional que puso su cerebro en pausa, todo lo que dice y hace nuestro Presidente.



Y por favor reconozcan que eso de pedir que España se disculpe con México por las atrocidades, que las hubo, que se cometieron en la Conquista, hace 500 años, pues pone a prueba hasta al más “amlover”.



Dos puntos: Primero, fue un exabrupto que sólo pone en evidencia su nulo conocimiento de los protocolos internacionales, fue un acto hostil, innecesario, como buscar pleito dónde no lo hay y segundo: se entrevistó con el yerno de Trump y cabría preguntar, ¿por qué no aprovechó para exigir que Estados Unidos se disculpara por haberse apropiado de la mitad del territorio mexicano en 1848? o, si por fin entendiera que no tiene ningún sentido el reclamo de agravios históricos; ¿por qué no le manda una carta a Donald Trump donde le pida que se disculpe públicamente por las ofensas e injurias que lanza a diestra y siniestra contra los mexicanos?



Y eso no fue hace siglos, fue ayer, antier… Antes de que abran fuego los “chairocañones”, un comentario: Ya como Presidente, Andrés Manuel ha lanzado al menos un centenar de airadas arengas contra los corruptos, los que saquearon al país. ¿No sería ya tiempo de decir menos y hacer más?



Creo que todos le aplaudiremos si de la retórica de campaña, pasa a la acción de Gobierno.