Detecta Simas 200 tomas clandestinas

De los barridos que ha venido llevando a cabo el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, fueron detectadas poco más de 200 tomas clandestinas entre diversos sectores de la ciudad, tales como en el ejido Piedras Negras, Centinela, y fraccionamiento San Carlos.Así lo dio a conocer el gerente del organismo, Teodoro Rodríguez quien aseguró que a cada uno de ellos, se les ha cortado el servicio y ahora se ven con la obligación de acudir ante las oficinas del sistema a dar de alta de manera regular sus tomas.Tan solo en el fraccionamiento San Carlos, el funcionario municipal señaló que entre un 70 y 80 por ciento no contaban con un contrato del servicio de agua potable ante el Simas, por lo que se ha tenido que proceder a la suspensión y a exigir a que los detectados hagan un contrato nuevo.“Que regularicen sus tomas, se les está cobrando cuatro mil 500 pesos de multa y además se les está cobrando el consumo hasta los últimos cinco años, no nos explicamos cuál es la causa” indicó al destacar que además, que en el ejido La Navaja y Centinela, también se tuvo conocimiento de que el agua estaba utilizando para riegos, y no para uso doméstico.4,500 de multa para quien tenga tomas clandestinas5 años de consumo les cobran, además de la sanción» Centinela» Ejido Piedras Negras» Campestre San Carlos